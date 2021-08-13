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Конкурс "Березинские ложкари" объединяет народных умельцев из всех районов Минской области
13.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Это традиция отдыха около озера с песней, которая стала брендом Березино. Конкурс "Березинские ложкари" объединяет народных умельцев из всех районов Минской области. В этом году 20 мастеров соревновались за победу в 11 номинациях. В течение трех часов вырезали экологический столовый прибор. Судьи оценивали размер, форму и декор.
С историей необычного конкурса посетители могли познакомиться на тематической фотовыставке "Ложка в объективе". Оригинальные изделия этого года станут частью экспозиции в городском музее деревянной ложки.
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Это традиция отдыха около озера с песней, которая стала брендом Березино. Конкурс "Березинские ложкари" объединяет народных умельцев из всех районов Минской...
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