Источник материала: БT

Это традиция отдыха около озера с песней, которая стала брендом Березино. Конкурс "Березинские ложкари" объединяет народных умельцев из всех районов Минской области. В этом году 20 мастеров соревновались за победу в 11 номинациях. В течение трех часов вырезали экологический столовый прибор. Судьи оценивали размер, форму и декор.

С историей необычного конкурса посетители могли познакомиться на тематической фотовыставке "Ложка в объективе". Оригинальные изделия этого года станут частью экспозиции в городском музее деревянной ложки.





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