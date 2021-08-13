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Материалы и продукция TUT.BY признаны экстремистскими

13.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Информационную продукцию TUT.BY суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами. Такое решение было принято после заявления от МВД Беларуси. Теперь все материалы этого портала, а также Zerkalo.io, страницы в соцсетях и месенджерах, логотипы будут внесены в Республиканский список экстремистских материалов. Распространение такой продукции будет считаться административным правонарушением. Так что соблюдать информационную гигиену рекомендуется.


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Теги: Минск
 
 
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Информационную продукцию TUT.BY суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами. Такое решение было принято после заявления от МВД Беларуси....
 
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