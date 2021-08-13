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Прогноз погоды на 14 августа
13.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западной половине страны скажется влияние атмосферного фронта.
Днем 14 августа местами по западной половине республики ожидаются грозы, в отдельных районах по югу страны максимальная температура воздуха достигнет +30 °С.
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Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западной половине страны скажется влияние...
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