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Прогноз погоды на 14 августа

13.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западной половине страны скажется влияние атмосферного фронта.

Днем 14 августа местами по западной половине республики ожидаются грозы, в отдельных районах по югу страны максимальная температура воздуха достигнет +30 °С.


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Теги: Минск
 
 
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Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западной половине страны скажется влияние...
 
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