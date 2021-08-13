|
В Минске и Минской области в выходные дни гроза и до +29°С
13.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Будет помогать аграриям и погода! Лето продолжается! Столицу и область ждут умеренно горячие выходные. На завтра синоптики обещают ночью 10-15 со знаком плюс, а днем до 29 тепла. Будет преимущественно без осадков, но на западе местами грозовые дожди. Утром возможен небольшой туман.
В начале новой рабочей недели погода также нас порадует - будет ясно и до + 26°С.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будет помогать аграриям и погода! Лето продолжается! Столицу и область ждут умеренно горячие выходные. На завтра синоптики обещают ночью 10-15 со знаком плюс, а днем...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)