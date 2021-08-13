В Минске и Минской области в выходные дни гроза и до +29°С

Источник материала: БT

Будет помогать аграриям и погода! Лето продолжается! Столицу и область ждут умеренно горячие выходные. На завтра синоптики обещают ночью 10-15 со знаком плюс, а днем до 29 тепла. Будет преимущественно без осадков, но на западе местами грозовые дожди. Утром возможен небольшой туман.

В начале новой рабочей недели погода также нас порадует - будет ясно и до + 26°С.





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