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В Минске и Минской области в выходные дни гроза и до +29°С

13.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Будет помогать аграриям и погода! Лето продолжается! Столицу и область ждут умеренно горячие выходные. На завтра синоптики обещают ночью 10-15 со знаком плюс, а днем до 29 тепла. Будет преимущественно без осадков, но на западе местами грозовые дожди. Утром возможен небольшой туман.

В начале новой рабочей недели погода также нас порадует - будет ясно и до + 26°С.


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Будет помогать аграриям и погода! Лето продолжается! Столицу и область ждут умеренно горячие выходные. На завтра синоптики обещают ночью 10-15 со знаком плюс, а днем...
 
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