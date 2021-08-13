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В Минске проверяют готовность учреждений образования к учебному году
13.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Обновленная мебель, учебники и укомплектованный штат. В столице проверяют готовность учреждений образования к учебному году. Под пристальным вниманием комиссий как внешний вид зданий, так и внутреннее оснащение. В школах меняют коммуникации, окна, крыши. Обновляют мебель, спортивные залы, кабинеты. Проверяют и состояние пищеблоков. Кроме бытовой готовности, в этом году акцент на безопасность детей. Во всех минских школах к началу учебного года проверят турникеты. Они будут пропускать в здание по электронным картам, отпечаткам пальцев или считывать личность.
Сертификаты готовности учреждения среднего образования столицы должны получить до 15 августа. Всего в центральном регионе их 243.
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Обновленная мебель, учебники и укомплектованный штат. В столице проверяют готовность учреждений образования к учебному году. Под пристальным вниманием комиссий...
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