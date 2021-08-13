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14 августа в церквях Беларуси будут освящать медовый урожай нового года

13.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Православные в ожидании Медового Спаса. В церквях завтра будут освящать медовый урожай нового года. По традиции сладким продуктом лакомятся все верующие. Но употребление меда не имеет сезонных ограничений - лакомство актуально круглый год: во время заболеваний лечит, в пост поддерживает силы.

Особенными качествами обладает освященный монастырский мед - так считают прихожане храма при мужском монастыре в деревне Малые Ляды Смолевичского района. Монахи здесь знаменитые пчеловоды, сами смотрят за пасекой, сами заготавливают мед и много других пчелопродуктов.

Наталья Бордиловская побывала в монастыре, чтобы узнать секреты необычного меда (видео).


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Православные в ожидании Медового Спаса. В церквях завтра будут освящать медовый урожай нового года. По традиции сладким продуктом лакомятся все верующие. Но...
 
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