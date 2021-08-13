На счету хлеборобов Минской области почти 1 300 тысяч тонн зерновых

Источник материала: БT

На счету хлеборобов Минской области уже почти 1 300 тысяч тонн. Зерновые убраны на 75 %. С гектара в среднем получают 36 центнеров.

Урожай-2021: вклад молодежи

Жатва со знаком качества и духом соревнования! Сегодня в Несвижском районе чествовали водителей, которые за уборочную перевезли с полей более 3 тысяч тонн зерна. Дмитрий Кунцевич, Леонид Солодкий и Виктор Печковский работают в агрокомбинате "Снов". Поздравить хлеборобов легендарного хозяйства приехал первый секретарь БРСМ Александр Лукьянов, для которого, кстати, это первый рабочий день на новой должности. Акция "Молодежь за урожай!" охватила все регионы страны. Сновские же аграрии получили памятные награды и подарки за непростую работу. Перевозить с полей есть что: урожайность зерновых в агрокомбинате одна из лучших в стране.

Хорошая урожайность зерновых (также более 80 центнеров с гектара) и в сельхозфилиале "Клецкий' Слуцкого сыродельного комбината. Награды сегодня здесь получил молодежный экипаж - Александр Солодкий и Александр Головач - вместе намолотили более 2 500 тонн зерна. В этом помог и новый комбайн "Гомсельмаш".

Всего в этом сезоне на уборочной задействованы 778 молодежных экипажей (из них 5 двухтысячники) и 540 молодых водителей. Проект "Молодежь за урожай!" проходит уже три года.





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