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В Китае на полигоне конкурса "Суворовский натиск" прошла жеребьевка участников

13.08.2021 20:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае на полигоне конкурса "Суворовский натиск" прошла жеребьевка участников, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Участники из всех стран, кроме России, будут состязаться на боевых машинах ZBD-86A китайского производства. Российская команда будет впервые использовать на конкурсной трассе боевые машины пехоты БМП-3. В условиях повышенных противоэпидемических мер жеребьевка проходила в сокращенном составе, без участия команд. С белорусской стороны выбирал гильзу-жребий руководитель делегации полковник Андрей Жук", - рассказали в ведомстве.

Белорусские экипажам будут участвовать в конкурсе на боевых машинах с конкурсными номерами 3, 4, 5 и 8. "Однако порядок их заездов в двух этапах "Индивидуальная гонка" и "Эстафета", а также направления на маршруте обозначаются цветом и будут определены непосредственно в ходе конкурса", - добавили в министерстве.

"Получив технику, мы вместе с экипажами помимо проверки работы основных узлов и агрегатов проверили работоспособность вооружения, исправность дальномера, стабилизатора, провели их обслуживание. Из опыта участия в АрМИ могу сказать, что эта 30-миллиметровая пушка довольно надежная и точная. Но чтобы наводчики смогли продемонстрировать свое мастерство и использовали потенциал пушки на полную мощь, все должно работать как часы. Этим мы и занимаемся", - отметил техник и артмастер команды гвардии старший прапорщик Сергей Парфеня.

Под руководством тренеров команда также ознакомилась с трассой конкурса - пешком в полном составе прошла по замкнутому маршруту длиной 4300 м, попутно изучая препятствия.

Всего трасса включает в себя 12 препятствий: участок маневрирования, брод, колесный проход в минно-взрывном заграждении, курган, огненную полосу, противотанковый ров с проходом, макет коленного моста, гребенку, два косогора, эскарп и два участка стрельбы. К слову, есть на этом маршруте и скоростной участок протяженностью почти 1 км.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские экипажам будут участвовать в конкурсе на боевых машинах с конкурсными номерами 3, 4, 5 и 8.
 
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