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Белорусские танкисты и техника прибыли в подмосковное Алабино для участия в АрМИ-2021 - "Танковый биатлон"
13.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусские танкисты и техника прибыли в подмосковное Алабино. Здесь пройдет один из самых популярных конкурсов АрМИ-2021 - "Танковый биатлон". Традиционно российская сторона торжественно встретила коллег из Союзного государства под аккомпанемент военного оркестра. Для участия в соревнованиях прибыли четыре танка "Т-72Б 3". Все они прошли модернизацию около двух лет назад. На таких же боевых машинах будут выступать и другие команды.
Андрей Некрашевич, глава белорусской делегации - судья конкурса "Танковый биатлон":
Традиционно одни и те же команды. Безусловно, лучшая команда - это РФ, сильная - Китай. Традиционно не уступает команда Казахстана, и значительный шаг сделала команда Азербайджана. Поэтому именно с ними нам и предстоит соревноваться в первую очередь.
На данный момент участие в "Танковом биатлоне" подтвердили военные ведомства 20 государств. 16 августа команды проведут жеребьевку и приступят к индивидуальной подготовке техники к выступлению на конкурсе.
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Белорусские танкисты и техника прибыли в подмосковное Алабино для участия в АрМИ-2021 - "Танковый биатлон"
Белорусские танкисты и техника прибыли в подмосковное Алабино. Здесь пройдет один из самых популярных конкурсов АрМИ-2021 - "Танковый биатлон". Традиционно...
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