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Белорусские танкисты и техника прибыли в подмосковное Алабино для участия в АрМИ-2021 - "Танковый биатлон"

13.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские танкисты и техника прибыли в подмосковное Алабино. Здесь пройдет один из самых популярных конкурсов АрМИ-2021 - "Танковый биатлон". Традиционно российская сторона торжественно встретила коллег из Союзного государства под аккомпанемент военного оркестра. Для участия в соревнованиях прибыли четыре танка "Т-72Б 3". Все они прошли модернизацию около двух лет назад. На таких же боевых машинах будут выступать и другие команды.

Андрей Некрашевич, глава белорусской делегации - судья конкурса "Танковый биатлон":

Традиционно одни и те же команды. Безусловно, лучшая команда - это РФ, сильная - Китай. Традиционно не уступает команда Казахстана, и значительный шаг сделала команда Азербайджана. Поэтому именно с ними нам и предстоит соревноваться в первую очередь.

На данный момент участие в "Танковом биатлоне" подтвердили военные ведомства 20 государств. 16 августа команды проведут жеребьевку и приступят к индивидуальной подготовке техники к выступлению на конкурсе.


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Теги: Минск
 
 
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Белорусские танкисты и техника прибыли в подмосковное Алабино. Здесь пройдет один из самых популярных конкурсов АрМИ-2021 - "Танковый биатлон". Традиционно...
 
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