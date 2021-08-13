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В условиях пандемии торжественные линейки в школах пройдут в традиционном формате

13.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Торжественные линейки в День знаний пройдут в традиционном формате. Об этом сегодня заявил министр образования. Игорь Карпенко отметил: в связи с эпидобстановкой в школах усилят контроль за соблюдением санитарных норм, увеличат количество влажных уборок. Массовые мероприятия и уроки физкультуры по возможности будут проводить на свежем воздухе. Позаботятся и в целом о безопасности в школах.

В условиях пандемии торжественные линейки в школах пройдут в традиционном формате

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Президент поставил задачу: перед нами укрепление дисциплины, организованности, порядка в учреждениях образования. Буквально недавно провели ряд совещаний совместно с МВД, с регионами по вопросам обеспечения безопасности в школах, охраны общественного порядка, доступа в школы. Соответственно - оснащение современными технологиями, обеспечение безопасности: у нас практически 100 % школ обеспечены тревожной кнопкой. То есть, эта работа будет продолжаться. Естественно, новый учебный год мы начинаем в обычном формате.

В Беларуси в новом учебном году за парты сядут более 1 миллиона школьников, из них 118 тысяч первоклассников.


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Теги: Минск
 
 
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Торжественные линейки в День знаний пройдут в традиционном формате. Об этом сегодня заявил министр образования. Игорь Карпенко отметил: в связи с эпидобстановкой...
 
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