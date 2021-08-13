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С 1 августа базовая ставка увеличена до 198 рублей
13.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Зарплаты бюджетников вырастут, причем уже второй раз за год. С 1 августа базовая ставка увеличена до 198 рублей.
В Министерстве труда и соцзащиты отмечают, что в этом году наблюдается опережающий темп роста зарплаты в бюджетной сфере над темпами в целом по стране. У бюджетников этот показатель 106,3 %, в среднем по республике - 105,6 %.
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Зарплаты бюджетников вырастут, причем уже второй раз за год. С 1 августа базовая ставка увеличена до 198 рублей. В Министерстве труда и соцзащиты отмечают, что в...
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