Источник материала: БT

14 августа зададимся вопросом: что осталось за кадром "Большого разговора"? Вспомним самые яркие моменты. Как Президент помог разоблачить фейки прямо во время общения с журналистами и что никогда не покажут по западному телевидению? Все детали смотрите в проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один" в субботу в 19:00 на "Беларусь 1" .

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