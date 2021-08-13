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Что осталось за кадром "Большого разговора" - в проекте "Вопрос номер один"
13.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
14 августа зададимся вопросом: что осталось за кадром "Большого разговора"? Вспомним самые яркие моменты. Как Президент помог разоблачить фейки прямо во время общения с журналистами и что никогда не покажут по западному телевидению? Все детали смотрите в проекте Агентства теленовостей
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14 августа зададимся вопросом: что осталось за кадром "Большого разговора"? Вспомним самые яркие моменты. Как Президент помог разоблачить фейки прямо во время...
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