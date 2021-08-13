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Как литовское БТ рассказывает о протестах в своей стране, смотрите в "Клубе редакторов"

13.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Какой будет ответная реакция Беларуси? Важные слова, адресованные за внешний контур государства. Живые впечатления участников "Большого разговора" и реакция мирового медиасообщества - в центре внимания руководителей крупнейших СМИ и экспертов. Соседи стонут от своих внутренних проблем и выходят на акции протестов.

Как литовское БТ рассказывает о протестах в своей стране? Посмотрим внимательно на эталон демократического масс-медиа. Все подробности - в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".


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Какой будет ответная реакция Беларуси? Важные слова, адресованные за внешний контур государства. Живые впечатления участников "Большого разговора" и реакция...
 
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