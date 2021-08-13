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В. Воловой: Санкции бьют рикошетом по гражданам Литвы и ее экономике в целом

13.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Внешняя политика Литвы ведет страну к экономическим убыткам". Таким мнением с нами поделился литовский политолог Вадим Воловой. Причем, страдает не только сфера логистики. Заложниками ситуации стал и бизнес по многим направлениям, и обычные граждане, которые вынуждены, например, платить за электричество больше, чем могли бы. Ведь люди реально понимают, что ту же электроэнергию на выгодных условиях можно было бы покупать у Белорусской АЭС. Впрочем, чаша терпения, как видим, уже переполняется - свое слово литовцы начинают активно высказывать на улицах.

Вадим Воловой, доктор политических наук (Литва):

Санкции бьют рикошетом по гражданам Литвы и в целом по ее экономике. Если мы говорим о Клайпедском порте - это ключевой момент - треть грузооборота Клайпедского порта из-за этого может пострадать. Если на первом этапе говорилось о том, что да, процесс усложнился, но пока есть действующие контракты и торговля сохраняется, то теперь, после введения санкций США против Беларуси, через некоторое время полностью прекратится транзит удобрений через Клайпеду и, надо понимать, что это касается не только порта, но и железных дорог. Соответственно, можно говорить о серьезном экономическом ущербе литовскому государству. И тогда возникает вопрос: а целесообразна ли такая внешняя политика Литвы по отношению к Беларуси в связи с таким серьезным экономическим ущербом? А дальше это уже, наверное, очередь за населением, за теми же сотрудниками Клайпедского порта - как они будут голосовать на следующих выборах в парламент, удовлетворяет ли их такая внешняя политика страны, которая ведет к экономическим убыткам.


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Теги: Минск
 
 
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"Внешняя политика Литвы ведет страну к экономическим убыткам". Таким мнением с нами поделился литовский политолог Вадим Воловой. Причем, страдает не только сфера...
 
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