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Пока на театральных подмостках летний антракт, выставочные площадки продолжают подогревать интерес эстетов к новым арт-проектам. Личные вещи Якуба Коласа продемонстрировали в музее, который носит имя классика. Национальный художественный знакомит с графикой Льва Лейтмана. Полсотни работ мастера покинули фонды к 125-летию со дня его рождения. Есть и арт-объекты, которые преодолели тысячи километров, чтобы влиться в культурный ритм Минска. Геолокации, которые заинтересуют эстетов, представит "Променад". (видео)





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