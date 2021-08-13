ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Геолокации Минска, которые заинтересуют эстетов, представит рубрика "Променад"

13.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Пока на театральных подмостках летний антракт, выставочные площадки продолжают подогревать интерес эстетов к новым арт-проектам. Личные вещи Якуба Коласа продемонстрировали в музее, который носит имя классика. Национальный художественный знакомит с графикой Льва Лейтмана. Полсотни работ мастера покинули фонды к 125-летию со дня его рождения. Есть и арт-объекты, которые преодолели тысячи километров, чтобы влиться в культурный ритм Минска. Геолокации, которые заинтересуют эстетов, представит "Променад". (видео)


Читайте также:



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока на театральных подмостках летний антракт, выставочные площадки продолжают подогревать интерес эстетов к новым арт-проектам. Личные вещи Якуба Коласа...
 
Новости дня
Новости общества
 
Конкурс "Березинские ложкари" объединяет народных умельцев из всех районов Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by