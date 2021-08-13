Источник материала: БелТА

Сегодня командиры, комиссары штабов возложили цветы к монументу Победы, ознакомились с работой по организации и развитию студотрядовского движения в Минске, посетили ряд предприятий, на которых работают студенческие отряды. Большое внимание во время работы семинара, который продлится завтра, будет уделено освещению деятельности студенческих отрядов в средствах массовой информации и сети интернет. Так, 14 августа комиссарам и командирам штабов объяснят пошаговую технологию организации студенческих отрядов, охраны труда. Запланировано посещение Национального исторического музея.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БРСМ трудоустроил в студотрядах около 19,5 тыс. человек "По состоянию на 1 августа 19 490 человек трудоустроены в составе 1473 отрядов. В том числе в составе студенческих отрядов трудоустроено 8966 несовершеннолетних", -...