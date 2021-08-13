"Беларусь гостеприимная" - госпрограмма принята на 5 лет

Источник материала: БT

Обстоятельства заставляют Беларусь искать новые подходы в сфере туризма. Несмотря на надуманные причины, по которым нам перекрыли авиасообщение в некоторых направлениях, не все так безнадежно. Мы все активней перестраиваемся под внутренний спрос. Плюс ищем альтернативу. Что сделано, где пока проседаем? Об этом говорили сегодня на выездном совещании в Новогрудке. Рассказывает Светлана Лукьянюк.

Экономика международного туризма за прошлый год сократилась на 80 %. Такие данные озвучила Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Но в то же время пандемийный кризис - это возможность сделать туристическую отрасль более устойчивой. По сути, перезагрузить ее. Запустить новые цифровые платформы и новые подходы к организации и приему гостей. Тем более когда есть что показать. История-то вековая, и многие объекты сохранились или восстановлены.







"Беларусь гостеприимная". Такая госпрограмма принята на 5 лет. Более 460 миллионов рублей - столько страна готова вкладывать. Ведь народная дипломатия - самая важная часть международного диалога. И если пока с какими-то странами он на паузе, это не значит, что так будет и завтра. Интерес у иностранцев к Беларуси велик.

Важно развивать внутренний туризм

И сейчас важно активней открываться самим, причем в первую очередь для белорусского туриста. Ведь достопримечательностей много. В одном Новогрудке - 117 объектов: это и замки, и музеи, и церкви, и костелы. Два года назад 30 тысяч туристов в год было нормой, в прошлом - 10 с половиной. В этом белорусы активней начали изучать родные места. Спрос растет. И важно знать, за что турист готов платить.

О сегодня и завтра нашей туриндустрии, которая второй год работает в сложных условиях, говорили с премьером. Роман Головченко уверен: нынешние трудности - это окно возможностей для внутреннего туризма. Но пока проседает и сервис, и общепит. Даже во время пешего маршрута мы не встретили по пути ни одного уличного кафе. Есть сувенирные лавки, открываются и отели. Подключаются частники. Три года назад был всего один. Сейчас четыре. Предлагают и велопрогулки с аудиогидом.







Но, несмотря на то, что известные тропы уже есть, не все адреса досконально проработаны. В одном пакете можно совмещать несколько направлений, активно работать с туроператорами, в том числе зарубежными. Разрабатывать туры для паломников. Ведь пока в мировом рейтинге мы во второй сотне. И доля туризма в ВВП не превышает 2,5 %.

В Беларуси есть стратегия развития внутреннего туризма до 2035 года. Но важно, чтобы планы не остались на бумаге, и здесь слово и за бизнесом, и местными властями. Иными словами, на всех уровнях нужно учиться умело и выгодно продавать наш туристический продукт от мала до велика.





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