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Литва способствовала организации государственного переворота Беларуси и хотела получить в качестве дешевой рабочей силы высококвалифицированных белорусских специалистов. Теперь получает мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана. Естественно, ей это не нравится. И теперь она политизирует проблему с мигрантами, чтобы получить финансовую помощь от ЕС для себя. Таким мнением поделился с нашим телеканалом генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации (Россия):

Ситуация с мигрантами - она смешная. Потому что Литва в свое время находилась в точно такой же ситуации. Они в качестве мигрантов просились в Европу. Их приняли, и теперь они рисуют из себя европейцев, которые сквозь губу разговаривают с теми, кто прибывает на территорию, находясь ровно в том же положении, в котором находилась Литва 30 лет назад. Для Литвы это способ попросить новую финансовую помощь от ЕС. То есть их раздутые от недовольства щеки, на самом деле не, очень искренни. Потому что они получают от ЕС достаточно средств, чтобы помочь существовать себе. Я думаю, что здесь есть определенный элемент лукавства со стороны Литвы, ее возмущение по поводу мигрантов. Я не знаю, как Литва будет регулировать эту проблему. Но то, что существуют вполне себе рабочие модели, чтобы "отшлепать" тех, кто ведет себя непотребно (а Литва способствовала организации госпереворота в Беларуси, это медицинский факт), я думаю, что наличие этих моделей, даже само их существование будет служить хорошим примером в будущем для тех стран, кто попытается сделать нечто подобное.





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