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Суд Фрунзенского района Минска огласил приговор в отношении 25-летнего минчанина

13.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Приговор в отношении 25-летнего минчанина огласил суд Фрунзенского района столицы. Кадры, сделанные 13 сентября прошлого года, доказывают его участие в массовых беспорядках, которые стали причиной блокировки дорог, что повлекло нарушение работы транспорта. Задержали фигуранта спустя 2 месяца в момент кражи товаров в магазине.

Алина Касьянчик, старший помощник прокурора Фрунзенского района г. Минска:

В ноябре 2020 года обвиняемый с иным лицом пытались похитить продовольственные товары из двух магазинов на 490 рублей, однако их задержали. Оба преступления обвиняемый совершил в состоянии алкогольного опьянения. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за грабеж и злостное хулиганство.

В компании друга, с которым они совершили кражи, фигурант был и на митинге. Сейчас компаньон отбывает свой уже 10-й срок. Сам задержанный (в отличие от сентябрьских событий) сегодня прятал свое лицо от камеры. За кражу и активное участие в массовых беспорядках его приговорили к 3 годам колонии общего режима, а также принудительному лечению от хронического алкоголизма и наркомании. Кроме того, суд удовлетворил иск от Минтранса о возмещении имущественного вреда. Сторона защиты заявила, что не будет обжаловать приговор.


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Теги: Минск
 
 
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Приговор в отношении 25-летнего минчанина огласил суд Фрунзенского района столицы. Кадры, сделанные 13 сентября прошлого года, доказывают его участие в массовых...
 
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