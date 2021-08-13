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Телеверсия "Большого разговора с Президентом" - 15 августа в 21:00

13.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Александр Лукашенко на этой неделе более 8 часов общался с журналистами и политологами в Минске. "Большой разговор с Президентом" стал знаковым событием и вызвал большой резонанс. Каверзные вопросы и предельно правдивые и четкие ответы. Мы подготовили телеверсию этого 8-часового марафона. А также узнали мнения экспертов постфактум. COVID-19, санкции, интеграция, новая Конституция, диалог с оппозицией и многое другое. Никаких запретных тем. Смотрите в это воскресенье в 21:00.


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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко на этой неделе более 8 часов общался с журналистами и политологами в Минске. "Большой разговор с Президентом" стал знаковым событием и вызвал...
 
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