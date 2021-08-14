Личный состав ГАИ Сенненского, Чашникского и Бешенковичского районов переведен на усиленный вариант несения службы





Сотрудники ГАИ усилят контроль за недопущением нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения, превышением скоростных режимов и управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Также будет обращаться внимание на нетрезвых пешеходов, которые могут находиться на проезжей части.





Соблюдайте правила дорожного движения, не пренебрегайте своей безопасностью и будьте внимательны!