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Личный состав ГАИ Сенненского, Чашникского и Бешенковичского районов переведен на усиленный вариант несения службы

14.08.2021 06:07 — Новости Общества | Витьбичи (Витебск)  
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Источник материала: Витьбичи (Витебск)

С 13 по 16 августа 2021 года личный состав Госавтоинспекции Сенненского, Чашникского и Бешенковичского районов переводится на усиленный вариант несения службы. Сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома в соцсетях.


 
Сотрудники ГАИ усилят контроль за недопущением нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения, превышением скоростных режимов и управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Также будет обращаться внимание на нетрезвых пешеходов, которые могут находиться на проезжей части. 

Соблюдайте правила дорожного движения, не пренебрегайте своей безопасностью и будьте внимательны!

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С 13 по 16 августа 2021 года личный состав Госавтоинспекции Сенненского, Чашникского и Бешенковичского районов переводится на усиленный вариант несения службы.
 
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