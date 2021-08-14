|
Личный состав ГАИ Сенненского, Чашникского и Бешенковичского районов переведен на усиленный вариант несения службы
14.08.2021 06:07 — Новости Общества | Витьбичи (Витебск)
Источник материала: Витьбичи (Витебск)С 13 по 16 августа 2021 года личный состав Госавтоинспекции Сенненского, Чашникского и Бешенковичского районов переводится на усиленный вариант несения службы. Сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома в соцсетях.
Сотрудники ГАИ усилят контроль за недопущением нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения, превышением скоростных режимов и управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Также будет обращаться внимание на нетрезвых пешеходов, которые могут находиться на проезжей части.
Соблюдайте правила дорожного движения, не пренебрегайте своей безопасностью и будьте внимательны!
© Авторское право «Витьбичи». Гиперссылка на источник обязательна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Личный состав ГАИ Сенненского, Чашникского и Бешенковичского районов переведен на усиленный вариант несения службы
С 13 по 16 августа 2021 года личный состав Госавтоинспекции Сенненского, Чашникского и Бешенковичского районов переводится на усиленный вариант несения службы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)