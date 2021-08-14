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Очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе - ГПК

14.08.2021 11:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

 14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Государственного пограничного комитета Беларуси.

"Польские пограничники переняли стиль работы своих литовских коллег: очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на польско-белорусском участке границы, охраняемом Гродненской погрангруппой. "Польские стражи границы доставили иностранца, имеющего телесные повреждения, к линии границы. У мужчины, гражданина Ирака, была сильно рассечена бровь. Не получив помощи от польских силовиков, он обратился к белорусским пограничникам. Те прямо на линии границы промыли рану и наложили стерильную повязку", - отметили в комитете.

Мужчина пояснил, что заявлял ходатайство о предоставлении статуса беженца в Польше и намерен повторить попытку, несмотря на принимаемые польской стороной насильственные действия в отношении беженцев.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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 "Польские пограничники переняли стиль работы своих литовских коллег: очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе", - говорится в сообщении.
 
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