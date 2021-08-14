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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 августа из-за жары

14.08.2021 12:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 15 августа на большей части Гомельской и Могилевской областей максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-31 градуса, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 10-16 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 22 градусов по северо-западу до плюс 31 по юго-востоку страны.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха в ночные часы составит плюс 10-16 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 22 градусов по северо-западу до плюс 31 по...
 
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