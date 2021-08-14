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В Слониме рассмотрели коллективное обращение жителей города о проведении капитального ремонта жилого дома
14.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Решать вопросы граждан на местах позволяют выездные приемы. По поручению председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой накануне в Слониме было рассмотрено коллективное обращение жителей города о проведении капитального ремонта жилого дома. По словам жильцов, свои обещания строители не выполнили - укрепление конструкций балконов, замена внутридомовых инженерных сетей, обновление фасадов.
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В Слониме рассмотрели коллективное обращение жителей города о проведении капитального ремонта жилого дома
Решать вопросы граждан на местах позволяют выездные приемы. По поручению председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой...
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