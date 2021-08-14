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В Слониме рассмотрели коллективное обращение жителей города о проведении капитального ремонта жилого дома

14.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Решать вопросы граждан на местах позволяют выездные приемы.  По поручению председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой накануне в Слониме было рассмотрено коллективное обращение жителей города о проведении капитального ремонта жилого дома. По словам жильцов, свои обещания строители не выполнили - укрепление конструкций балконов, замена внутридомовых инженерных сетей, обновление фасадов.

Чтобы разобраться в ситуации, на место выехал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. В рабочей группе представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Гродненского облисполкома, местной вертикали. Проблему и ее решение обсуждали вместе с жильцами дома.

Виктор Лискович поставил задачу в кратчайшие сроки провести качественный капитальный ремонт, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Также этот вопрос остается на контроле в Совете Республики.
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Решать вопросы граждан на местах позволяют выездные приемы.  По поручению председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой...
 
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