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Ограничения на посещение лесов введены в 25 районах Беларуси

14.08.2021 13:25 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на сегодняшний день действуют ограничения на посещение лесов в 25 районах. Это следует из данных оперативной карты, размещенной на сайте Минлесхоза, сообщает БЕЛТА.

Ограничения действуют в 8 районах Гомельской области: Буда-Кошлевском, Ельском, Калинковичском, Кормянском, Мозырском, Наровлянском, Октябрьском и Чечерском.

В Гродненской области ограничения введены в Берестовицком, Волковысском, Гродненском, Моствоском, Свислочском и Щучинском районах.

В Минской области посещение лесов ограничено в 11 районах. Среди них Березинский, Борисовский, Крупский, Любанский, Минский, Пуховичский, Смолевичский, Солигорский, Стародорожский, Столбцовский и Червенский районы.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.

Решение о введении ограничений принимают местные райисполкомы. В каждом применяются свои меры ограничительного характера (время посещения, въезд на транспорте, отдельные участки лесного фонда и т.д.). Подробную информацию можно уточнить в лесохозяйственных учреждениях либо в райисполкомах.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Решение о введении ограничений принимают местные райисполкомы. В каждом применяются свои меры ограничительного характера.
 
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