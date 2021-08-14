Очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе, но уже с польской стороны

Источник материала: БT

Очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе. Инцидент произошел накануне на польско-белорусском участке рубежа. У иностранца (гражданина Ирака) была сильно рассечена бровь. Помощи от польских силовиков мужчина так и не дождался и обратился к нашим пограничникам. Те прямо на линии границы промыли рану и наложили стерильную повязку. Пострадавший рассказал, что заявлял ходатайство о предоставлении статуса беженца в Польше и намерен повторить попытку, несмотря на насилие польской стороны.