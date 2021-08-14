ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Латвии назвал Беларусь безопасной страной

14.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Неожиданный поворот от латвийских властей. Президент страны назвал Беларусь безопасной для людей. Вероятно, мнение балтийского политика о правах человека в нашей стране резко поменялось, когда речь зашла о мигрантах.

Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет права людей, прибывающих из третьих стран. Поэтому мигранты могут просить убежища у Беларуси, - отметил Эгилс Левитс. 

Сама же Латвия встречает беженцев, мягко говоря, не гостеприимно. Власти разрешили правоохранителям применять силу к мигрантам. При этом по законам ЕС, государства обязаны защищать право людей на убежище, даже если они прибывают в страну незаконно.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неожиданный поворот от латвийских властей. Президент страны назвал Беларусь безопасной для людей. Вероятно, мнение балтийского политика о правах человека в нашей...
 
Новости дня
Новости общества
 
Погода в Беларуси на выходные - жарко и дождливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by