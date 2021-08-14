Президент Латвии назвал Беларусь безопасной страной

Источник материала: БT

Неожиданный поворот от латвийских властей. Президент страны назвал Беларусь безопасной для людей. Вероятно, мнение балтийского политика о правах человека в нашей стране резко поменялось, когда речь зашла о мигрантах.



Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет права людей, прибывающих из третьих стран. Поэтому мигранты могут просить убежища у Беларуси, - отметил Эгилс Левитс.



Сама же Латвия встречает беженцев, мягко говоря, не гостеприимно. Власти разрешили правоохранителям применять силу к мигрантам. При этом по законам ЕС, государства обязаны защищать право людей на убежище, даже если они прибывают в страну незаконно.



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