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Президент Латвии назвал Беларусь безопасной страной
14.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Неожиданный поворот от латвийских властей. Президент страны назвал Беларусь безопасной для людей. Вероятно, мнение балтийского политика о правах человека в нашей стране резко поменялось, когда речь зашла о мигрантах.
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Неожиданный поворот от латвийских властей. Президент страны назвал Беларусь безопасной для людей. Вероятно, мнение балтийского политика о правах человека в нашей...
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