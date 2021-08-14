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Погода в Беларуси на выходные - жарко и дождливо

14.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси экватор августа радует жаркой погодой. Столбики термометров в выходные поднимутся до 30-градусной отметки. Правда, местами синоптики обещают кратковременные дожди, иногда с грозами. Сегодня преимущественно на западе страна. А вот завтра под удар стихии попадут и другие регионы. Такая же погода сохранится и в понедельник.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси экватор августа радует жаркой погодой. Столбики термометров в выходные поднимутся до 30-градусной отметки. Правда, местами синоптики обещают...
 
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