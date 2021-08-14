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Конкурс "Мудрость. Опыт. Безопасность" состоялся на базе кадетского училища в Слуцке
14.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Конкурс на знание основ безопасности прошел среди представителей старшего поколения Минской области. Он состоялся на базе кадетского училища в Слуцке. Семь лучших команд из регионов преодолели огненную эстафету из девяти дисциплин - на время устанавливали пожарные извещатели, учились соединять и использовать по назначению пожарные шланги. Пришлось даже потушить настоящее возгорание.
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Конкурс на знание основ безопасности прошел среди представителей старшего поколения Минской области. Он состоялся на базе кадетского училища в Слуцке. Семь...
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