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Дом экологического просвещения открыли в детском оздоровительном лагере "Зубренок"

14.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дом экологического просвещения открыли в детском оздоровительном лагере "Зубренок". Участие в празднике принял министр образования Беларуси. Игорь Карпенко отметил, что открытие даст возможность ребятам проводить локальные научные исследования. Само здание состоит из двух этажей. На первом находится экологическая лаборатория. Там ребята могут проводить исследования, брать пробы воды и воздуха и делать определенные замеры. Мансардный этаж предназначен для проведения лекций. Помимо этого, с помощью современных технологий можно управлять домом: регулировать свет, температуру воздуха и обогрев пола. 

На протяжении года лагерь проводит ряд мероприятий, которые посвящены экологической культуре.

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Дом экологического просвещения открыли в детском оздоровительном лагере "Зубренок". Участие в празднике принял министр образования Беларуси. Игорь Карпенко...
 
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