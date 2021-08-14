В. Воловой: Союзники Литвы могут потерять к ней доверие из-за утечки документов

Источник материала: БT

Разволновались и литовцы, но не о беженцах, а о пропавших из МИДа секретных документах. Если данные станут всеобщим достоянием, это может нанести серьезный урон репутации не только Литвы - как раз с ее имиджем и так все всем понятно. Документы могут ударить по сильным игрокам на международной арене.



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