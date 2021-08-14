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Выставка-ярмарка предприятий АПК Минской области проходит на Кургане Славы
14.08.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выставки, дегустации и ретромашины. 15 предприятий агропромышленного комплекса Минской области в эти выходные развернули свои подворья у мемориала "Курган Славы". На входе посетителей встречают винтажные авто и сельхозоборудование. Представлены порядка сорока единиц техники. На ярмарке каждый может оценить достижения центрального региона во всех отраслях. Организации знакомят не только с результатами своей работы, но и предлагают увлекательный интерактив с конкурсами, играми, квестами и фотозонами. И все это под зажигательные песни творческих коллективов. Само мероприятие символично приурочено к Году народного единства и 80-летию начала Великой Отечественной войны.
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Выставки, дегустации и ретромашины. 15 предприятий агропромышленного комплекса Минской области в эти выходные развернули свои подворья у мемориала "Курган Славы"....
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