Выставка-ярмарка предприятий АПК Минской области проходит на Кургане Славы

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Выставки, дегустации и ретромашины. 15 предприятий агропромышленного комплекса Минской области в эти выходные развернули свои подворья у мемориала "Курган Славы". На входе посетителей встречают винтажные авто и сельхозоборудование. Представлены порядка сорока единиц техники. На ярмарке каждый может оценить достижения центрального региона во всех отраслях. Организации знакомят не только с результатами своей работы, но и предлагают увлекательный интерактив с конкурсами, играми, квестами и фотозонами. И все это под зажигательные песни творческих коллективов. Само мероприятие символично приурочено к Году народного единства и 80-летию начала Великой Отечественной войны.



На гостеприимных подворьях хозяйств и производителей продуктов, которые стали брендами центрального региона, посетители могут попробовать блюда белорусской кухни и сделать приятные покупки.



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