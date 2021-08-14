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В канун 77-летия ГУВД Минска масштабный спортивный праздник прошел в Силичах
14.08.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Провести время с семьей, показать свою силу и поучаствовать в творческих конкурсах. В канун 77-летия ГУВД Минска прошел масштабный спортивный праздник. Столичные правоохранители вместе с близкими собрались на базе горнолыжного центра "Силичи". Каждое подразделение подготовило творческую визитку и представление своего лагеря. Гости праздника соревновались в спортивных дисциплинах и рыбной ловле. Немало активностей и для детей - фотозона, аттракционы и тематические площадки.
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Провести время с семьей, показать свою силу и поучаствовать в творческих конкурсах. В канун 77-летия ГУВД Минска прошел масштабный спортивный праздник. Столичные...
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