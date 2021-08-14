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В канун 77-летия ГУВД Минска масштабный спортивный праздник прошел в Силичах

14.08.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Провести время с семьей, показать свою силу и поучаствовать в творческих конкурсах. В канун 77-летия ГУВД Минска прошел масштабный спортивный праздник. Столичные правоохранители вместе с близкими собрались на базе горнолыжного центра "Силичи". Каждое подразделение подготовило творческую визитку и представление своего лагеря. Гости праздника соревновались в спортивных дисциплинах и рыбной ловле. Немало активностей и для детей - фотозона, аттракционы и тематические площадки.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Сегодня нашли возможность в субботний день плечом к плечу стать не на службе, а найти возможность отдохнуть, побегать, попрыгать, повеселиться. Тот дух боевой, который в ежедневной службе имеется, мы проявили чуть в другом отношении - и сами к себе, и по отношению к нашим близким людям. Сегодня присутствуют наши жены, у кого-то родители присутствуют, наши дети, которые ежедневно поддерживают нас, ждут нас дома после службы, конечно же, нас любят и чуточку нас терпят. Наши сотрудники уделяют внимание физической подготовке постоянно, потому что это их кредо, это обязанность любого молодого человека. И сегодня есть такая возможность продемонстрировать нашим сотрудникам свою возможность, силу и навыки.

Такой масштабный праздник в ГУВД провели впервые. Отмечается, что такие неформальные встречи коллег и семей милиционеров позволят еще больше сплотить коллектив.

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Теги: Минск
 
 
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Провести время с семьей, показать свою силу и поучаствовать в творческих конкурсах. В канун 77-летия ГУВД Минска прошел масштабный спортивный праздник. Столичные...
 
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