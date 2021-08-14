Белорусские агроусадьбы предлагают гостям отдохнуть активно и с пользой

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Сплавы на байдарках, веломаршруты и экотропы предлагают гостям белорусские агроусадьбы. Спрос на такой отдых растет вместе с предложением. В начале года таких объектов по всей стране насчитывалось около трех тысяч. Светлана Чернова окуналась в сельский туризм.

Отдых в байдарочной усадьбе

Где разрешено сойти с дистанции, как вести себя, если настигла непогода, и куда звонить, чтобы помогли добраться до базы. Стандартный инструктаж для байдарочников перед тем, как надеть спасательные жилеты, взять весла и спуститься к берегу.

Семья Кононович на сплав по реке Узлянка прибыла в полном составе из Боровлян. Приехали в будний - взяли выходной. Все же отдыхающих не так много, комфортней.

Ярослав Кононович, отдыхающий:

Мы не первый раз сплавляемся, в прошлом году сплавлялись и в этом году пару раз тоже сплавлялись по другим рекам.

Екатерина Кононович, отдыхающая:

Одно дело приехать на бережок и посидеть, а другое дело увидеть все берега - вот эти корни, вот этих зверюшек, которые там бегают, бабочки летают. Очень красиво.







Хозяин агроусадьбы Андрей Гладкий дело ведет самостоятельно, помогает сын. Сам из Молодечно, когда-то купил заброшенный участок с живописными видами и организовал байдарочную агроусадьбу. Кто-то приезжает только сплавиться по Узлянке и сделать памятные фотографии, а кто-то основательно останавливается с ночевкой. Размещают до 25 человек.

Андрей Гладкий, хозяин усадьбы:

В последние годы становится больше и больше постоянных гостей, много минчан приезжают - городских жителей, все семейные, много новичков приезжает. В день мы 20-40 человек можем сплавить. Мы для себя решили такой график работы в сезон, что мы работаем без выходных (как говорится, с 8 до 8) и всегда принимаем гостей.

Сплавляют отдыхающих почти каждый час. При себе обязательно иметь мобильный телефон. По звонку с финишного пункта к байдарочникам отправляют машину, чтобы доставить обратно на базу. Путь все-таки неблизкий.

Протяженность маршрута - 12 километров, спуск полностью безопасный. Перед началом каждого сезона его очищают от различных препятствий и обваленных деревьев. Пройти маршрут можно за 1,5- 2 часа - это если в спортивном стиле. Но поскольку приезжают сюда в первую очередь за впечатлениями, то по времени гостей никак не ограничивают.

Сапбординг - альтернатива байдаркам для неспешных прогулок

А это еще один вид водных развлечений - сапбординг. Альтернатива байдаркам для неспешных прогулок по Ислочи. Буквально на берегу реки Татьяна и Дмитрий Щеголевы обустроили агроусадьбу. Сами проживают в соседнем домике - переехали из Минска 2 года назад. Здесь для гостей и байдарки, и прогулка по экотропам (вблизи их две), и веломаршруты по Налибокской пуще - до заказника рукой подать.

Татьяна Щеголева, хозяйка усадьбы:

Здесь зимой можно увидеть зубров, летом и зимой можно увидеть диких трапановидных лошадей, можно заняться любимыми видами активного туризма, на велосипедах покататься. Маршрут проходит через пущу. Маршрут 15 километров, есть побольше. У нас доступен прокат велосипедов. Можно у нас взять, можно в заказнике заказать велосипеды.

В Беларуси около 3 тысяч агроусадеб

Самый горячий сезон - традиционно летний, но и зимой гостей хватает. Есть спрос - будет и предложение. Только за полгода 2021-го, например, в Гомельской области появилось 12 новых агроусадеб.





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