Плата человечества за наплевательское отношение к экологии

Источник материала: БT

Мировые синоптики сегодня объявили июль самым жарким за все годы наблюдений. А докладчики климатической группы ООН на этой неделе и вовсе пришли к тому, что удержать потепление к концу столетия в пределах полутора градусов практически невозможно. Андрей Семченко разбирался в испытаниях уже наступившего климатического кризиса.

Весь мир продолжает следить за экологической драмой. Десятки, сотни, тысячи, сотни тысяч гектаров леса горят в Средиземноморье. Не успели курорты начать оправляться от последствий прошлогодней тотальной изоляции, пришла новая беда. От дыма задыхается Италия. Пламя буквально съедает целые рощи на своем пути. В некоторых регионах возгорание приблизилось к населенным пунктам. Накануне стало известно о двух погибших. Супружеская пара сгорела прямо в своем доме.

Спасателям пришлось экстренно эвакуировать несколько домов и пляжных курортов. Около 100 человек вывезли и из муниципалитета Ортона. Жителей Катании спасали от огня по воде на резиновых лодках.

На этой неделе масштабами катаклизма поражал Алжир. В огне там сгорели 65 человек. В стране объявили трехдневный траур. Там уже нашли первого козла отпущения - толпа расправилась с предположительным поджигателем леса. Начато расследование. Изучают и версию поджога, хотя климатологи указывают: истинная причина такого масштаба бедствия - аномальная жара.

Аймен Бенабдеррахман, премьер-министр Алжира:

Государство прилагает все усилия, использует все возможности и общественные средства, чтобы принять граждан, пострадавших от этого бедствия. Все университетские общежития, доступные в настоящее время, и все отели, даже частные, могут быть использованы для размещения пострадавших от пожаров.

На прошлой неделе самая критическая ситуация была в Турции. Там пожары добрались до теплоэлектростанции в провинции Мугла на западе страны. Некоторые районы города остались без энергоснабжения.







Гусейн Туран, волонтер:

При входе в деревню мы увидели убегающих людей. Всем жителям пришлось покинуть деревню, оставив на растерзание огню свои дома, документы и животных. Из-за географических особенностей пожарные не могут добраться до нашего района. Огонь большой, просто огромный. Пламя невозможно контролировать, и все живые существа на его пути погибают. Лес исчез, весь Манавгат исчез!

За все время в огне оказались более 40 населенных пунктов. Несмотря на то, что личный состав пожарных мобилизован, сил на все очаги огня по-прежнему не хватает. Помощь в тушении оказывает авиация, прибывшая из других стран. В стороне не осталась и Беларусь. По поручению главы государства помочь в тушении была направлена авиация МЧС Беларуси. Жители Турции тоже выходят на борьбу с пламенем.

Казалось бы, в эпоху, когда зеленая повестка как никогда сильна на глобальном поприще, никто не замечает нестыковки в заявлениях и действиях политиков Запада. Далеко ходить не надо. Взять хотя бы блокаду белорусского авиапространства. Еще в мае эксперты говорили: увеличение пути полетов западных рейсов экологическую ситуацию уж точно не улучшит. А подобные меры как минимум не вяжутся с "зеленой политикой", так рьяно отстаиваемой коллективным Западом. Выходит, собственные интересы - будь то вытеснение белорусского авиаперевозчика или зарабатывание политических очков - становятся важнее глобальных проблем человечества. Последствия наплевательского отношения к планете весь мир наблюдает уже более недели.







Конечно, авиаблокада - всего один из многих эпизодов реального отношения к природе. Консалтинговая компания Verisk Meplkroft и вовсе заявила, что те, кто должен двигать мир в безуглеродное будущее - страны "Большой двадцатки" - оказались не в состоянии противостоять угрозам глобального потепления. Вспомнить хотя бы выход США из Парижского соглашения. И хотя Джо Байден уже исправил ошибку своего предшественника, мало кто поспорит с тем, что значительная часть выбросов - дело транснациональных корпораций из богатых стран. И даже спецпред американского президента по вопросам климата на последнем саммите G20 честно признается:

Джон Керри, специальный посланник Президента США по вопросам климата

Давайте будем откровенны, ответственность лежит на нас, крупных экономиках мира. Мы являемся крупнейшими источниками выбросов в прошлом и крупнейшими источниками выбросов сегодня, мы играем самую большую роль в загрязнении и спасении мира от климатической катастрофы, и всем нам предстоит еще многое сделать.

Климатический кризис - это испытание нашего времени. Этот вопрос настолько же серьезный и экзистенциальный, как и любая другая глобальная проблема. Однако как только разговор заходит в плоскость геополитической борьбы, спасение планеты становится не таким уж и важным. А платят за это обычные люди. Неповторимой природой, своими домами или даже жизнями.





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