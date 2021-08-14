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"Большой разговор с Президентом" состоялся в годовщину попытки переворота в Беларуси, поэтому все вопросы западных СМИ были предсказуемы. Как, в принципе, и то, что и у Би-би-си, и у Си-эн-эн на подготовке пропагандистских материалов развилась близорукость: что в их странах происходит, не видят, вместе с тем научились видеть то, чего не существует в других. Говорят, это лечится. А вот пережитое в Гуантанамо после особых методов допросов - нет. Ксения Лебедева расскажет свой взгляд на некоторые события этой недели в авторской рубрике (видео).





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