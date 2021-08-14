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М. Захарова: Аккредитация Рейнсфорд отозвана в ответ на дискриминацию российских СМИ

14.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во время "Большого разговора с Президентом" возможность задать любой вопрос была и у западных журналистов. Несмотря на их однобокость и провокацию, Александр Лукашенко на все ответил прямо и честно. Но, видимо, ответы не понравились. Поясним: пресс-секретарь российского МИД Захарова опубликовала разъяснение в связи с лишением журналистки Би-би-си аккредитации. Как известно, Сара Рейнсфорд напоследок съездила в Минск, где приняла участие в "Большом разговоре" с Президентом Лукашенко. Позднее появились даже инсинуации, будто отзыв у нее российской аккредитации вызван недовольством официального Минска, а значит является репрессивным давлением на свободную прессу. Вполне вероятно, что поездка в Беларусь и стилистика вопроса на пресс-конференции именно так и задумывались - выдать все это за причину отзыва аккредитации. Захарова указывает, что это не так, и главное - объясняет, почему это не так. Дело в том, что на протяжении последних нескольких лет многие российские журналисты столкнулись с дискриминацией со стороны государственных структур Соединенного Королевства. Например, один из репортеров полтора года ждал продления виз и, не дождавшись, был вынужден вместе с семьей покинуть Великобританию. Других журналистов не допускали на мероприятия, которые были открыты для всех СМИ, кроме, как ни странно, российских. В такой ситуации грешно было бы не вспомнить о дипломатическом принципе взаимности и не отозвать аккредитацию у корреспондента государственной корпорации Би-би-си.


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Теги: Минск
 
 
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Во время "Большого разговора с Президентом" возможность задать любой вопрос была и у западных журналистов. Несмотря на их однобокость и провокацию, Александр...
 
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