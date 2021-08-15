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Хренин поздравил авиаторов с Днем Военно-воздушных сил
15.08.2021 10:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин поздравил авиаторов с Днем Военно-воздушных сил. Такая информация содержится в официальном Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.
"Ежедневный кропотливый труд летного и инженерно-технического состава, специалистов тыла и связи, гражданского персонала авиационных воинских частей по повышению боевой готовности является достойным вкладом в дело укрепления обороноспособности нашего государства.
Поздравляю воинов-авиаторов, гражданский персонал авиационных воинских частей, членов семей военнослужащих с профессиональным праздником - Днем Военно-воздушных сил.
Слова особой благодарности и признательности выражаю ветеранам Военно-воздушных сил, оставившим нам пример самоотверженного выполнения воинского долга и славные боевые традиции", - говорится в поздравлении.-0-
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"Ежедневный кропотливый труд летного и инженерно-технического состава, специалистов тыла и связи, гражданского персонала авиационных воинских частей по...
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