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День Военно-воздушных сил отмечают в Беларуси

15.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

День Военно-воздушных сил сегодня отмечают в Беларуси. По традиции праздник проходит в третье воскресенье августа. С праздником - личный состав и ветеранов ВВС - поздравил Президент  Александр Лукашенко.

В 2001 году два вида войск  - ВВС и ПВО - объединили в одно подразделение.
Главные победы летчиков были, конечно, во время Великой Отечественной войны. Герои Советского Союза  Александр Горовец и Сергей Грицевец сбили не один десяток вражеской авиации. Вспоминают в этот день и Владимира Карвата, который погиб в мирное время, уводя свою воздушную машину от населенных пунктов.

День Военно-воздушных сил отмечают в Беларуси


Примеры мужества есть и в наши дни. Без малого три месяца назад майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко разбились на самолете Як-130 под Барановичами.

Трагедия в Барановичах - пилоты Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко навсегда останутся для белорусов героями


 Пилоты до последнего не покидали технику и увели ее от жилых домов ценой собственной жизни. В память о погибших  на месте катастрофы будет возведен мемориал.


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Теги: Минск
 
 
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День Военно-воздушных сил сегодня отмечают в Беларуси. По традиции праздник проходит в третье воскресенье августа. С праздником - личный состав и ветеранов ВВС -...
 
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