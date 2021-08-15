ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пограничники Латвии вместо помощи изможденным беженцам снимают их на телефон - ГПК

15.08.2021 11:53 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вместо помощи пограничники Латвии снимают на телефон изможденных беженцев. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Государственного пограничного комитета.

14 августа на участок ответственности Полоцкого пограничного отряда к белорусской границе латвийские пограничники силой доставили очередную группу беженцев из 18 человек, среди которых находились женщины и дети.

Было видно, что многие из них имеют признаки истощения и нуждаются в медпомощи. В какой-то момент одной женщине стало крайне плохо. Беженцы, в том числе ее муж, обращались за помощью к латвийской стороне, но безуспешно. Все действия латвийских  силовиков свелись к хладнокровному наблюдению и фиксации  происходящего на видео.

Увидев и осознав бесчеловечное отношение латвийской стороны и нежелание оказать хоть какую-то помощь, беженцы обратились к белорусским пограничникам, которые и вызвали  скорую помощь. Увидев приближение медицинских сотрудников, представители латвийской стороны спешно покинули линию границы и ретировались вглубь своей территории в лес.

Бригада скорой медицинской помощи осмотрела и доставила пострадавшую, ее мужа и ребенка в Верхнедвинскую центральную районную больницу. Сейчас состояние помещенных в медицинское учреждение  иностранцев стабильное, их жизни ничего не угрожает.-0- 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 августа на участок ответственности Полоцкого пограничного отряда к белорусской границе латвийские пограничники силой доставили очередную группу беженцев из...
 
Новости дня
Новости общества
 
Хренин поздравил авиаторов с Днем Военно-воздушных сил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by