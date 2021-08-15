Источник материала: БелТА

14 августа на участок ответственности Полоцкого пограничного отряда к белорусской границе латвийские пограничники силой доставили очередную группу беженцев из 18 человек, среди которых находились женщины и дети.

Бригада скорой медицинской помощи осмотрела и доставила пострадавшую, ее мужа и ребенка в Верхнедвинскую центральную районную больницу. Сейчас состояние помещенных в медицинское учреждение иностранцев стабильное, их жизни ничего не угрожает.-0-





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пограничники Латвии вместо помощи изможденным беженцам снимают их на телефон - ГПК 14 августа на участок ответственности Полоцкого пограничного отряда к белорусской границе латвийские пограничники силой доставили очередную группу беженцев из...