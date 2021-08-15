В Минской области готовятся к открытию новые школы

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Я буду работать в лингафонном кабинете. В нашей школе будет несколько лингафонных кабинетов, каждый из которых будет оснащен мультибордом и моноблоками. Это дает огромные возможности как учителю, так и ученикам использовать все современные технологии на уроке и развивать все виды деятельности с использованием компьютерных технологий.

Свой первый учебный год в новой школе мы хотим начать под девизом "Единство всех и уникальность каждого". И я надеюсь на то, что и ученический коллектив, и педагогический коллектив станут вместе одной большой командой, в которой найдется место и для побед, и для успехов, и для достижений.

К началу учебного года в Минской области готовятся к открытию новые учреждения образования. Одно из них - Столбцовская школа № 4. К встрече с юными знайками почти все готово. Из пяти корпусов - два учебных и два спортивных. В них - учебные и музыкальные классы, хореографические, спортивные и тренажерные залы. К 1 сентября они будут оснащены современной техникой и новой мебелью. Кстати, углубленно изучать иностранные языки дети будут сразу в четырех лингафонных кабинетах.Школьный спортивный комплекс под открытым небом уже полностью готов и принимает первых юных гостей. Это стадион со специальным мягким покрытием, волейбольная, баскетбольная и воркаут-площадки.