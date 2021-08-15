А. Лукашенко: Военно-воздушные силы надежно защищают мирную жизнь и созидательный труд белорусов

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Беларусь сегодня отмечает День Военно-воздушных сил. С праздником личный состав и ветеранов ВВС поздравил Президент Александр Лукашенко .

Вся история военной авиации - это славная летопись ратных и трудовых подвигов. Особые мужество и героизм проявлены белорусскими летчиками в годы Великой Отечественной войны и при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Более 2,5 тыс. воинов-авиаторов с честью выполнили свой интернациональный долг в Афганистане, Анголе и других горячих точках планеты. Больше половины из них были удостоены орденов и медалей. В наши дни белорусские летчики также демонстрируют самые лучшие человеческие качества, продолжая боевые традиции ветеранов из поколения победителей. Во время тренировочных полетов Карват, Ничипорчик и Куконенко, отвернув самолеты от населенных пунктов и пожертвовав собой, спасли десятки мирных жителей, - говорится в поздравлении.







День Военно-воздушных сил Беларуси

Сегодня, охраняя воздушные рубежи Беларуси днем и ночью, Военно-воздушные силы страны несут боевое дежурство, осваивают новейшие образцы авиационной техники, надежно защищают мирную жизнь и созидательный труд белорусов, оперативно и эффективно обеспечивают военную безопасность государства.