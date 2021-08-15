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Очередную группу нелегалов латвийские стражи рубежей силой доставили к белорусской границе
15.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОчередную группу нелегалов из 18 человек (среди которых женщины и дети) латвийские стражи рубежей силой доставили к белорусской границе. Многие мигранты истощены и нуждаются в медицинской помощи. А латвийские пограничники вместо помощи снимают изможденных беженцев на телефон и хладнокровно смотрят на людские страдания, как на шоу.
Бригада скорой помощи доставила женщину, ее мужа и ребенка в больницу. Их состояние стабильное, и жизни теперь ничто не угрожает. К слову, когда латвийские пограничники увидели наших медработников, то спешно покинули линию границы и ретировались вглубь своей территории в лес.
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Очередную группу нелегалов из 18 человек (среди которых женщины и дети) латвийские стражи рубежей силой доставили к белорусской границе. Многие мигранты истощены...
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