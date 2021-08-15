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Парк скорой медицинской помощи в Кричеве пополнился новой автомашиной

15.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Скорая медицинская помощь в Кричеве стала еще мобильней. Парк пополнился новой автомашиной. Она оснащена всем необходимым оборудованием: зарядным устройством, кислородом, средствами для транспортировки пациентов, в том числе креслом-каталкой. Улучшить качество оказания первой помощи, в том числе сельским жителям в отдаленных поселках - одна из задач службы. Выполнять их стало проще. 

Автопарки больниц в Могилевской области в этом году пополнились еще 14-ю машинами скорой медицинской помощи.

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Скорая медицинская помощь в Кричеве стала еще мобильней. Парк пополнился новой автомашиной. Она оснащена всем необходимым оборудованием: зарядным устройством,...
 
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