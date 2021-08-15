ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

50 % учреждений общего среднего образования готовы к учебному году - cкоро в школу

15.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Почти 50 % учреждений общего среднего образования готовы к новому учебному году и получили необходимые документы.  Об этом сообщил министр образования.  По словам Игоря Карпенко, подготовка не останавливается, в школах проходят плановые ремонты, закупается необходимое оборудование и мебель. Паспорта готовности учреждения должны получить до 20 августа.

Всего же в этом году за парты сядут более 1 миллиона 80 тысяч учеников, из них 118 тысяч первоклассников.
Что касается нововведений в учебной программе, в 5-6 классах появится факультатив по духовно-нравственному воспитанию. 

Работа школ в условиях пандемии 


Торжественные линейки в день знаний пройдут в традиционном формате. Не стоит забывать и о пандемии. В связи с распространением COVID-19 усилят контроль за соблюдением санитарных норм, а также увеличат количество влажных уборок. Массовые мероприятия будут проводить на свежем воздухе.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти 50 % учреждений общего среднего образования готовы к новому учебному году и получили необходимые документы.  Об этом сообщил министр образования.  По словам...
 
Новости дня
Новости общества
 
А. Мухин: На санкции Запада Беларусь должна отвечать контрмерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by