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А. Мухин: На санкции Запада Беларусь должна отвечать контрмерами

15.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ужесточение санкций приводит к обратному эффекту. Все видят, что это не работает. Как показывает опыт, страны, которые вводят санкции, теряют больше, чем те, против которых они эти санкции организовывают. У Беларуси уникальное транзитное положение, и она может ввести контрмеры против тех стран, которые вмешиваются в ее внутренние политические и экономические дела, как в свое время сделала Россия. Таким мнением о санкционном давлении против Беларуси поделился с нашим телеканалом генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.


Алексей Мухин,  гендиректор Центра политической информации (Россия): 


Эксперты много раз обращали внимание, что западные санкции работают, не производя особого морального впечатления, на что они и рассчитаны, они производят обратный экономический эффект. Страны начинают диверсифицировать экономику, развивать те отрасли, которые раньше не развивались, потому что нужды в этом не было. И я думаю, что это случай Беларуси в том числе. Я думаю, что она правильно позиционирует финансовые и экспортные потоки. В принципе, есть чем поиграть здесь, в мировой экономике. Когда санкционный режим был введен в отношении России, было не по себе. А потом выяснилось, что те, кто вводит санкционный режим, теряют чуть ли не больше, чем те, против кого они вводят санкционный режим. Можно посмотреть на пример отношений России и ЕС. 


"Торгово-экономический оборот упал, но при этом страны ЕС понесли гораздо больший урон от этих санкций, в том числе благодаря тому, что Россия ввела ответные контрмеры. Думаю, что у Беларуси как страны, обладающей уникальным транзитным положением, есть инструменты, надо их просто применить в отношении тех, кто особенно злобствует в этом направлении", - добавил гендиректор.




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Ужесточение санкций приводит к обратному эффекту. Все видят, что это не работает. Как показывает опыт, страны, которые вводят санкции, теряют больше, чем те, против...
 
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