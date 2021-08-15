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ГАИ проверяет готовность учебных заведений к 1 сентября

15.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несколько тысяч детских садов и учебных заведений по всей стране предстоит проверить Госавтоинспекции. В преддверии учебного года дорожная милиция изучает подъезды к садикам и школам, обращает внимание на наличие знаков и грамотной разметки, чтобы к сентябрю дошкольные и учебные заведения отвечали всем требованиям безопасности. После каникул многим детям сложно адаптироваться к городской суете, а значит велик риск попасть под колеса по дороге на учебу. 


Станислав Соловей,  начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:  


Детей будут возвращать после отдыха в деревнях и лагерях в город. Особенно начало сентября, когда дети еще не успели перестроиться к условиям интенсивного движения в городе. Поэтому инспекторы хотят напомнить взрослым и детям об основных правилах безопасности. 


Также инспекторы ГАИ напомнят о правилах безопасности на дороге. В детских лагерях состоятся занятия и беседы с ребятами. На дорогах продолжится контроль за соблюдением правил безопасности перевозки детей и проезда пешеходных переходов.


 



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Теги: Минск
 
 
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Несколько тысяч детских садов и учебных заведений по всей стране предстоит проверить Госавтоинспекции. В преддверии учебного года дорожная милиция изучает...
 
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