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В Беларуси продолжают работать ярмарки вакансий: около 90 тысяч доступных рабочих мест

15.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжают работать ярмарки вакансий. На бирже труда сегодня около 90 тысяч доступных рабочих мест. Больше всего предложений в отраслях промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства,  а также в сфере строительства, здравоохранения и социальных услуг. Есть и возможность освоить новое ремесло. В этом году за знаниями отправились свыше 5 тысяч человек, из них 2 тысячи уже получили трудоустройство. Про то, как спрос рождает предложение, расскажет Дарья Рачко. 

Андрей Урбанович 5 лет в профессии. Раньше работал литейщиком пластмасс. Сейчас проходит обучение в колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе. В свое время к смене вида деятельности подтолкнула недостаточная зарплата. Стал на учет в центр занятости и выбрал для себя подходящую профессию. 

От слесаря механосборочных до оператора станков с программным управлением и парикмахера. В учебном заведении предлагают не только профессии в сфере машиностроения. 

Колледж обучает по 10 специальностям. Группы формируются по 12 человек. К примеру, на оператора станков нужно учиться от 3 с половиной до 5 месяцев. Некоторые слушатели уже успешно прошли собеседование. По окончании учебы каждого гарантированно трудоустроят. 

Из тех, кто обучается, около 75 % населения уже знают свое будущее рабочее место. В целом ежегодно в колледжи за новыми знаниями отправляются более 5 тысяч человек. 


Артем Рыбак,  директор Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе:


60 % времени - практика. Работа в учебных мастерских за реальными станками, причем современными станками, и непосредственно практика в организации, где уже во время практики слушатели данных курсов будут выпускать продукцию, которая будет идти на конвейер, в дальнейшем на сборку, и за эту продукцию им уже будут начислять заработную плату. 


Для тех, кто желает трудоустроиться, на базе центра занятости каждый вторник проходят ярмарки вакансий. С 10 до 12 часов.

В такое же время по четвергам можно отправить свое резюме и онлайн. За этот год в столице успели провести 45 ярмарок вакансий. 

В Беларуси продолжают работать ярмарки вакансий: около 90 тысяч доступных рабочих мест

Татьяна Подливальчева,  начальник отдела комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома: 


Помимо организаций города, к нам приходит наниматель из Минского района или других областей, городов, которые имеют рабочие места, либо наши соискатели имеют возможность добраться в близлежащие районы, города для возможности трудоустройства. 


Традиционно одни из самых востребованных профессий - водитель, инженер, медсестра, продавец и швея. Сегодня по стране доступны около 90 тысяч вакантных рабочих мест. 

В Беларуси продолжают работать ярмарки вакансий: около 90 тысяч доступных рабочих мест

Олег Токун,  начальник управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси:


Благодаря тем мерам, которые были приняты государством, и в 2020, и в настоящее время у нас не произошло роста безработицы. То есть, уровень безработицы в трудоспособном возрасте сегодня составляет 3,9 % от численности экономически активного населения. Это абсолютно нормальная цифра. 

Центры занятости, ярмарки вакансий, профобучение - это только часть вариантов. Рабочие места предлагают и сами предприятия - устраивают отраслевые выставки. Впрочем, если есть спрос - будет и предложение. 





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В Беларуси продолжают работать ярмарки вакансий. На бирже труда сегодня около 90 тысяч доступных рабочих мест. Больше всего предложений в отраслях промышленности,...
 
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