ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступят в Беларусь в августе

15.08.2021 20:07 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступят в Беларусь в августе, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Этот вопрос активно рассматривается с участием Министерства иностранных дел, посольства КНР. Поэтому планы в скором времени реализуются. Мы рассчитываем, что это произойдет в текущем месяце", - сказал Александр Тарасенко. Он уточнил, что речь идет о миллионе доз вакцины "Синофарм", которая ранее поступила в страну по гуманитарной помощи.

Отвечая на вопрос, будет ли в Беларуси многообразие вакцин, чтобы каждый белорус смог выбрать ту, которой больше доверяет, замминистра отметил: "Мы будем в будущем рассчитывать на это, потому что пожелания белорусов есть. Будем рассматривать доставку вакцин и других производителей", - сказал он. Впрочем, определенные коррективы вносят вопросы качества, цены, условий хранения препаратов.

Что касается популяционного иммунитета белорусов, согласно результатам исследования, проведенного в мае совместно со специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, в среднем в республике 38% населения имеет иммунитет. В конце августа исследование повторят, чтобы оценить, как ситуация изменилась за три месяца с учетом вакцинации.

Впрочем, вакцинация - дело лично каждого гражданина, заметил Александр Тарасенко. "Конечно, врачи могут рекомендовать и даже настоятельно рекомендовать, но это дело каждого гражданина - вакцинироваться или нет. Я, пользуясь моментом, призываю все-таки вакцинацию проводить", - сказал он.

Если говорить о так называемом листе ожидания (количестве людей, которые записались на вакцинацию в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения), на сегодня эта очередь по республике составляет примерно 50 тыс. человек. "Это говорит о том, что население активно записывается и вакцинируется", - добавил замминистра.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно результатам исследования, проведенного в мае совместно со специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Хоккеисты минского "Динамо" четвертый раз в истории клуба выиграли Кубок Салея
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by