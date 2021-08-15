Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неопубликованные кадры крушения военного самолета Як-130 под Барановичами показали в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.





Следствие склоняется к версии о том, что 19 мая в небе над Барановичами имела место ошибка техники, но никак не ошибка пилотов. Следственный комитет поделился кадрами, которые, видимо, это подтверждают.





Как прокомментировал кадры командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб, майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко пытались набрать по возможности какую-то высоту в воздухе, чтобы увести самолет от населенного пункта.





"Выходил опять этот отказ, они опять борются с этим самолетом, как на этих кадрах видно. И то решение, которое они приняли, было единственно возможное и верное, и это было их осознанное решение - направить самолет в эту точку", - сказал Игорь Голуб.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неопубликованные кадры крушения военного самолета Як-130 под Барановичами показали в телеэфире Следствие склоняется к версии о том, что 19 мая в небе над Барановичами имела место ошибка техники, но никак не ошибка пилотов.

Следственный комитет также поделился записями из "черных ящиков" того, что происходило в этот момент в кабине.-0-