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Неопубликованные кадры крушения военного самолета Як-130 под Барановичами показали в телеэфире

15.08.2021 20:25 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неопубликованные кадры крушения военного самолета Як-130 под Барановичами показали в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

Следствие склоняется к версии о том, что 19 мая в небе над Барановичами имела место ошибка техники, но никак не ошибка пилотов. Следственный комитет поделился кадрами, которые, видимо, это подтверждают.

Как прокомментировал кадры командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб, майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко пытались набрать по возможности какую-то высоту в воздухе, чтобы увести самолет от населенного пункта.

"Выходил опять этот отказ, они опять борются с этим самолетом, как на этих кадрах видно. И то решение, которое они приняли, было единственно возможное и верное, и это было их осознанное решение - направить самолет в эту точку", - сказал Игорь Голуб.

Следственный комитет также поделился записями из "черных ящиков" того, что происходило в этот момент в кабине.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Следствие склоняется к версии о том, что 19 мая в небе над Барановичами имела место ошибка техники, но никак не ошибка пилотов.
 
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